Sénégal-Cap Vert : Les Lions pêchent du bon Requin, Gana régale

Dès les premiers instants, les hommes d’Aliou Cissé se procuraient deux belles situations mais Diatta puis Boulaye Dia perdaient leur face-à-face contre le gardien adverse. Au fil des minutes, les Requins Bleus, solides défensivement et percutants en contre, commençaient toutefois à riposter et Koulibaly devait intervenir en catastrophe pour contrer le Messin Vagner Dias. Puis la tête piquée de Rocha au second poteau allait mourir sur la barre ! Il s’agissait de la meilleure occasion de ce premier acte malgré une réaction sénégalaise sur la fin avec la frappe de Sarr qui passait juste à côté puis la tête trop écrasée de Diatta.

Mais, au retour des vestiaires, tout basculait sur un coup franc que Gana Gueye expédiait superbement dans la lucarne pour ouvrir le score (1-0, 56e). Quel régal ! Sur une bonne dynamique, les Lions poussaient fort et Gueye, sur une reprise acrobatique, était privé du doublé en raison d’un hors-jeu, tandis que Sarr se voyait refuser, probablement à tort, un penalty. Au cours d’une fin de rencontre moins rythmée, l’ailier de Watford finissait toutefois par obtenir un penalty transformé par Mané qui scellait ce match (2-0, 86e). Un mois de juin qui aura permis aux Sénégalais de retrouver un peu de confiance avant d’aborder les éliminatoires du Mondial 2022 à partir de septembre.