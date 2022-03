Sénégal – Égypte : place aux tirs au buts

C’est fini pour cette prolongation entre le Sénégal et l’Égypte ! Les deux pays vont donc se disputer la qualification pour la prochaine Coupe du monde lors de la séance des tirs au but. Lors de la dernière finale de la CAN, les Sénégalais avaient été les plus forts dans l’exercice, s’imposant 4 tirs au but à 2.M.

Ghorbal accorde deux ultimes minutes de temps additionnel dans ce match retour entre le Sénégal et l’Égypte. Deux minutes pour arracher une qualification à la Coupe du monde !