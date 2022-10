Sénégal: L’expertise et l’engagement politique ne font pas bon ménage !

Le fait que Ngouda Mboup, un excellent juriste, redoutable constitutionnaliste, ait été promu au niveau du Pastef comme faisant partie désormais des cadres, a suscité quelques interrogations. Le Professeur s’est surtout distingué ces derniers temps dans sa croisade contre la troisième candidature du Président Sall, l’invalidation de certaines listes lors des Législatives, etc. Bref, il était très sollicité en sa qualité d’expert remarquable dans des analyses pertinentes. C’est d’ailleurs ce qui fait que lorsque sa nomination au sein de ce parti politique de l’opposition a été annoncée, certains n’ont pas hésité à dire qu’il avait déjà l’opposition dans les veines et c’est à ce titre qu’il faisait ses sorties.

Disons tout de suite que tout sénégalais a le droit de militer dans n’importe quel parti politique s’il estime que ses idéaux et programmes vont dans le sens de ses aspirations pour son pays. Et dans cette dynamique, les experts ne sont pas des exceptions. D’ailleurs, il y a beaucoup d’intellectuels et surtout des Professeurs d’université dans les états-majors politiques. Mary Teuw Niane qui est très apprécié par beaucoup était jusqu’à une période récente dans la majorité présidentielle. Toutefois, au Sénégal, ce qui fait jaser, c’est qu’il est parfois difficile lorsqu’on est en politique d’avoir le sens de la mesure et de faire la part des choses.

En effet, on peut bien penser et admettre qu’un expert puisse appartenir à un camp politique et avoir assez de hauteur pour que cet engagement n’influe nullement sur son travail. Mais, c’est souvent là, un vœu pieux. Et pour cause ! Au Sénégal, malheureusement, quand on milite dans un parti, on a tendance à raisonner dans le sens de l’intérêt de ce dernier et de ses leaders. La preuve, si vous tirez à contre-courant de la ligne générale, vous risquez le bannissement et l’exclusion. Ainsi, tous les cadres qui appartenant à la majorité qui ont eu à soutenir que Macky n’a pas droit à une troisième candidature, ont dû en payer cher le prix par des exclusions et des licenciements. Le ‘’mout ba mott’’ (se taire ou partir) est en vogue dans toutes les formations politiques du pays.

D’ailleurs, Sonko a eu à exclure certains de leur groupe WhatsApp pour cette raison. C’est pourquoi, ce n’est pas étonnant que des professeurs aussi compétents et pertinents qu’Ismaël Madior Fall, actuel Ministre de la Justice, se perdent en conjectures face à la question de la troisième candidature de Macky. C’est à peine s’il ne s’est pas dédit. C’est pourquoi, beaucoup craignent aujourd’hui d’avoir ‘’perdu’’ Ngouda Mboup en tant qu’intellectuel au service du grand peuple et de l’intérêt général. Il peut bien sûr de choisir de s’affranchir de tout esclavage intellectuel, mais nos partis politiques au Sénégal fonctionnent sur la base de paradigmes qui sont aux antipodes de ce qui devrait être. C’est pourquoi, malheureusement, l’engagement politique et l’expertise ne vont pas forcément de pair. Quand on choisit l’un, on sacrifie l’autre.

Assane Samb