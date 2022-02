SENEGAL: Macky s’est-il réconcilié avec sa jeunesse?

La coupe d’Afrique des nations, gagnée par notre équipe nationale et l’inauguration du stade Abdoulaye Wade ont été des faits majeurs qui ont posé des parcelles de contacts forts entre Macky et la jeunesse sénégalaise.

Durant les deux événements, on a pu noter des moments forts d’osmose entre le président de la République et la jeunesse du pays, presque en transe. Cette dernière a pu apprécier ces résultats sportifs importants salués du reste par toute l’opinion nationale et internationale. La fête a été belle durant ces deux deux événements où Macky a réussi un rapprochement subséquent avec sa jeunesse après les dures émeutes du mois de mars 2021 où il y a eu la mort de beaucoup de jeunes.

Aujourd’hui, les malentendus semblent relever du passé. Et on peut se demander si Macky s’est vraiment réconcilié avec sa jeunesse ?

Une question dont la réponse ne saurait être catégorique. D’ailleurs, il nous semble prématuré de tirer une telle conclusion. Nous avons même tendance à penser que l’euphorie notée chez les jeunes est à l’image de celle qui survient lors des évènements sportifs. C’est à dire qu’elle est circonstancielle, éphémère et peut changer à tout moment. La preuve, ces manifestations d’humeur notées chez les jeunes qui, ce mardi, n’ont pas pu accéder au stade Abdoulaye Wade. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l’ordre et des vitres callaissés.

En clair, il faudra se convaincre que pour faire adhérer les jeunes à sa politique ou tout simplement se réconcilier avec eux, il faudra poursuivre les efforts en matière de lutte contre les troubles scolaires, le chômage et surtout la cherté de la vie.

Malheureusement, aujourd’hui, le mal-vivre ambiant a davantage plongé les sénégalais dans la pauvreté. La hausse vertigineuse des prix des denrées et de pratiquement tous les produits a fini d’exacerber les incompréhensions entre populations et décideurs. Or, quand les choses sont dures avec les parents, les jeunes sont les premiers à le ressentir.

C’est dire, grosso modo, que les sénégalais attendent beaucoup du nouveau gouvernement annoncé.

Si des efforts importants sont fait dans le domaine économique et que le climat social revient à la normale, Macky pourra davantage espérer tirer le maximum de dividendes de ces remarquables résultats sur le plan sportif.

Par ailleurs, il serait heureux de poursuivre parallèlement les efforts en matière d’infrastructures sportives en réhabilitant par exemple Léopold Sédar Senghor et d’autres stades importants de Dakar et de l’intérieur du pays.

En état de cause, le Président a su marquer des points assez importants au moment où son opposition a fait des jeunes sa fer de lance dans sa conquête du pays.

Assane Samb