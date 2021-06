Sénégal vs Zambie : Le prix des billets et le nombre de supporters autorisés

Aujourd’hui, la Fédération Sénégalaise de Football a officiellement publié le nombre de supporters autorisés au stade Lat Dior de Thiès le soir du 5 mai pour le compte de la rencontre amicale des Lions du Sénégal contre la Zambie à 19h GMT.

Bonne nouvelle pour les supporters sénégalais qui pourront désormais se déplacer en masser pour encourager leur équipe nationale. Le match amical des Lions contre les Chipolopolo de la Zambie se jouera devant 6.000 spectateurs sur le pelouse de Lat Dior de Thiès, information le comité d’organisation.

En marge de l’ouverture de la billetterie de cette rencontre, la Fédération a également annoncé ce vendredi le prix des billets mis à la disposition du grand public. Pour y assister, il faudra débourser au minimum 2000 de nos francs pour s’asseoir devant derrière les buts. L’addition devient beaucoup plus salée du côté des sièges les mieux placés puisqu’il vous faudra débourser 50.000 FCFA pour une place en VVIP et 20.000 pour VIP simples. Les billets seront en vente à partir de ce vendredi après-midi au stade Léopold Senghor, Stade Iba Mar Diop, Lat Dior et Maniang Soumare.

50 000 F VVIP

20 000 F VIP

5 000F Tribunes Couvertes

3000F Tribunes Découvertes

2000F Virages.