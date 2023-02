Séries d’inauguration: Macky Sall ouvre l’Université Iba Der Thiam et l’hôpital militaire de Thiès

La semaine a été mouvementé pour le chef de l’Etat Macky Sall qui a procédé a une série d’inauguration de nouvelles infrastructures. Après avoir effectué, ce vendredi, une visite au camp militaire Général Louis Tavares Da Souza de Thiès, le président de la république, Macky Sall a également procédé à l’inauguration du tout nouvel établissement hospitalier militaire de Thiès.

Quelque mois seulement après l’inauguration de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Thiès et le lancement des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), le président de la république, Macky Sall a inauguré, ce vendredi l’Université de Thiès qui porte le nom de l’Illustre Professeur émérite Iba Der Thiam.

Cette importante infrastructure, dotée d’un plateau technique de haut niveau, répond certes à un besoin de soutien santé aux nombreux militaires et à leurs familles stationnés dans la garnison de Thiès. Mais, elle vient surtout s’intégrer dans le système sanitaire national, en tant qu’établissement public de santé de niveau 2, au profit des populations civiles des régions environnantes», a fait savoir le chef de l’Etat.

Puis il ajoute : «Elle participe ainsi, à l’effort de densification du maillage du territoire national en matière d’offre de service de santé aux populations, dans le sillage des autres structures hospitalières civiles récemment créées, et déjà fonctionnelles». Macky Sall reste «persuadé que les professionnels et praticiens militaires qui serviront au sein de cet hôpital, parmi les meilleurs de nos spécialistes de santé, se donneront corps et âme pour offrir des services de qualité, par une gestion rigoureuse des outils modernes mis à leur disposition».

«L’université demeure un pilier de l’excellence et un levier de performance d’une Nation. Dès lors, il convient d’investir massivement et durablement dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, a dit le chef de l’Etat. Selon lui, le campus pédagogique, d’un coût global de plus de six milliards de Francs CFA est composé «de trois (03) blocs administratifs et d’un rectorat ; de trois (03) amphithéâtres d’une capacité de 350 places chacun ; de trois (03) blocs pédagogiques de vingt- quatre (24) salles de cours ; de quatre (04) salles multimédias ; d’une bibliothèque universitaire ; d’un bloc de vingt-cinq (25) laboratoires pédagogiques ; d’une station d’épuration des eaux usées».

A ces réalisations, souligne-t-il, «vont s’ajouter les deux chapiteaux de 500 places en cours de construction à l’UFR des Sciences économiques et sociales (UFR SES), les nouveaux pavillons d’une capacité de 1 200 lits en cours de finalisation et l’implantation d’une mini-centrale solaire de 450 KVA, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de maîtrise de l’énergie conduit par l’Agence Nationale des Energies renouvelables (Aner)».

Avec ces infrastructures, ajoute le président Sall, «j’entends poursuivre le processus de construction d’un pôle d’excellence académique à Thiès, pour faire de cette ville historique un véritable hub universitaire dans lequel l’Université Iba Der Thiam de Thiès occupe une place de premier plan aux côtés des ISEP, des ENO et des écoles d’ingénieurs (Polytechnique, Ecole nationale supérieure d’Agriculture)».

Macky Sall a demandé au Gouvernement de poursuivre les efforts déjà notables consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail des différents segments de la communauté universitaire Il s’agit, entre autres «de la modernisation des infrastructures et le renforcement des équipements dans les laboratoires pédagogiques et de recherche ; de l’amélioration de la gouvernance universitaire avec la mise en place d’un nouveau cadre légal et réglementaire ; de l’augmentation des allocations budgétaires destinées au sous-secteur de l’enseignement supérieur, qui sont passées de plus de 101 milliards F CFA en 2012 à 262 milliards et demi FCFA en 2023 ; de la mise à la disposition de mécanismes pour la mobilisation de ressources additionnelles pour les universités et la recherche ; de l’amélioration des conditions de vie et de travail des personnels des universités, enseignants-chercheurs comme personnels administratif, technique et de service avec notamment la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, la mise en place du Fonds de Solidarité de l’Enseignement supérieur et les facilitations pour l’accès au logement…