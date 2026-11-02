Serigne Ahma Mbacké « Inzaghi » avertit : « Ce que le parti Kiiraay risque à Louga si on ne rectifie pas le tir… »

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Serigne Ahma Mbacké « Inzaghi » vient de dire ses quatre vérités pour ce qui concerne la marche du parti présidentiel, Kiiraay/les Patriotes Républicains, à Louga.

A en croire le petit-fils de Cheikh Mouhamadoul Lamine Bara Mbacké Ibn SerigneTouba Khadimou Rassoul : « Je suis au regret de le dire mais, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye est appelé à instruire ses mandants politiques à plus de considération envers les populations. Ceux qu’il a nommé au niveau de notre localité ne font rien. Depuis quelque temps, l’on note un manque de considération notoire envers les populations du Ndiambour et, surtout,les religieux, un état de fait découlant de certains promus à de hauts postes de responsabilité. Pour preuve, lors de notre journée » Santané Deukhi » (récolte de l’arachide) que nous avons appelée ce lundi 2 novembre 2026, l’essentiel des responsables politiques du camp présidentiel à Louga ont tout simplement boycotté. Ni déplacement, ni appel téléphonique alors que par le passé, des autorités étatiques y prenaient part. Cela est un manque d’estime et de considération », a fait savoir le guide religieux Mbacké- Mbacké.

Il enchaine : « Je décerne une mention spéciale à Madame Aminata Touré dite Mimi, Superviseure Générale de Kiiraay, au ministre des Finances Cheikh Diba et au Docteur Cheikh Oumar Bâ, ministre de l’Agriculture de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage. Ils comprennent, eux, leur veritable mission contrairement à ceux qui manifestent le mépris envers le peuple et envahissent les réseaux sociaux pout raconter des balivernes, bâtir une réputation usurpée », lâche Serigne Ahma Mbacké « Inzaghi ».

Il ajoute lançant un appel au Chef de l’État: »Si cette situation de mépris à l’égard des leaders d’opinion et guides religieux perdure, le pire est à craindre pour le pouvoir. Nous , nous voulons la réussite du Président Diomaye par ce qu’il a de l’ambition poir ce pays. La politique, c’est aussi adopter une démarche de proximité. Il ya lieu de rectifier le tir avant qu’il ne soit trop tard », a avertit Serigne Ahma Mbacké « Gaïndé » Bara qui n’a pas omis d’adresser des remerciements appuyés au Khalife de « Gouye-Mbindd », Serigne Moustapha Mbacké Maty Lèye et à Serigne Abdoul Karim Mbacké Baary, Khalife de Serigne Abdoul Aziz Bara Mbacké.