SERIGNE BASSIROU GUEYE SUR SIEGE EJECTABLE

Le procureur de la réépublique, Serigne Bassirou Guèye est sur la sellette. Après 8 ans passées à la tête du Parquet de Dakar, son départ est imminent, rapporte Walfadjri. Son limogeage est précipité par la défénestration de Aminata Touré qui l’avait fait nommer et dont il fut l’ancien conseiller numéro 1. Selon des sources du journal, très proche de Mimi Touré, il continuait à rendre compte à Mimi après son départ de la Chancellerie, en lieu et place de Sidiki Kaba. Ce dernier s’en est offusqué et s’insurgeait du fait qu’il n’était pas au courant de certains dossiers. Il a fallu l’intervention du Chef de l’Etat pour couper le cordon entre le Proc et son ex patronne. Dans les coursives du ministère de la justice, plusieurs noms de « parquetiers » circulent pour succéder à Serigne Bassirou Guèye.