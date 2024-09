Serigne Cheikh Tidjane Niass (MODAP): »Ce que Kaolack attend du Président Diomaye … »

Partager Facebook

Jeune guide religieux à Léona Niassène (Kaolack), Serigne Cheikh Tidjane Niass est très connu du bataillon de Pastef. Pour dire, le petit-fils de Mame Khalifa Niass s’est très tôt engagé pour l’avènement du Projet cher au duo Sonko/Diomaye. Le vice-président de MODAP

(Mouvement des Domou Daara de Pastef) apprécie positivement le dernier déplacement du chef de l’Etat au niveau des foyers religieux de Kaolack pour les besoins du Gamou: »En cette vieille du Maouloud, éventuellement célèbrant l’anniversaire de la naissance du Sceau des Prophètes Mouhamed (S.A.W), nous voudrions saisir l’opportunité pour féliciter vivement et remercier profondément le Chef de l’Etat pour sa visite chez les familles de Kaolack. Cela nous honore au plus haut point. Sur ce,nous lui réitérons notre engagement à l’accompagner pour un Sénégal prospère. Nous exprimons également notre reconnaissance au Premier ministre Ousmane Sonko pour son courage, sa clairvoyance d’esprit et son amour profond pour le Sénégal et l’Afrique », a dit le marabout proche du parti présidentiel. Et le Président du Mouvement des Jeunes Marabouts de Léona Niassène de Kaolack, d’inviter l’Etat du Sénégal: »Notre localité de Kaolack a joué un rôle majeur dans l’élection du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye . Nous étions à la pointe du combat en dépit des menaces, intimidations et autres brimades. Alors, la capitale du Saloum mérite de bénéficier des infrastructures routières de qualité,d’un réseau d’ssainissement digne de ce nom, d’une assistance accrue pour sa jeunesse,

d’autonomisation de ses femmes, etc. »

En perspectives des élections législatives prévues au mois de novembre

(17) de cette année en cours,

Serigne Cheikh Tidjane Niass invite le Pastef à investir des gens responsables, imbus des valeurs du patriotisme pour pouvoir porter les doléances prégnantes des populations de Kaolack.