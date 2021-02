Serigne Khassim Mbacké accuse: ” Sonko a déjà recruté des mercenaires pour brûler le pays

…”

Le marabout- politicien Serigne Khassim Mbacké vient d’ajouter une couche dans la fameuse affaire qu’il convient de nommer l’ “affaire Sonko”. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul qui nie les accusations du leader de Pastef portées sur le Président Macky, demande au Procureur de la République de prendre toutes ses responsabilités :” Les accusations de Sonko sur le régime en place et, au premier chef, le Président de la République Macky Sall sont graves.On n’a rien à voir avec ce problème de mœurs qui l’interpelle directement.Qu’il garde de mêler le pouvoir à ces histoires. Il n’y a aucune machination politique, encore moins, de complot.Je dois signaler qu’il est bien habitué des faits et nous avons d’autres informations sur ses escapades sexuelles vers les Mamelles de Dakar”, a fait savoir Serigne Khassim Mbacké. Et le religieux, d’accuser:” Ce qui se passe, ce matin,devant son domicile de la Cité “Keur Gorgui” est aberrant. Ousmane Sonko est un va-t-en-guerre. Il a, déjà, recruté des nervis et mercenaires pour brûler le Sénégal. Il n’aime pas le pays et il rêve toujours de la basculer dans l’écheveau. Sur ce, j’invite le Procureur de la République Serigne Bassirou Gueye a prendre toutes ses responsabilités”, a averti le proche de la mouvance présidentielle.