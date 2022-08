Serigne Modou Guèye (UP) crache sur le HCCT et le CESE : »Ces deux institutions ne valent pas tripette… »

Le leader du parti Union Patriotique (UP/Beug Sa Rëw) va pour la dissolution pure et simple du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ( HCCT) et du Conseil Économique Social et Environnemental(CESE). Dans un communiqué rendu public, ce mercredi, Serigne Modou Guèye et camarades pensent que ces deux chambres sont d’une importance minime dans l’architecture institutionnelle: »

Le Président de la République Macky Sall semble être sourd au message envoyé, récemment, par le peuple sinon comment comprendre qu’il veut faire perdurer des chambres aussi bien futiles qu’ inutiles ? Le HCCT et CESE ne valent rien. Ce sont des gouffres à milliards. L’argent utilisé au sein de ces institutions peut servir dans des secteurs porteurs. Avec le fléau des inondations, la cherté des prix des denrées de base, ces fonds peuvent aider à atténuer certains chocs mais pas à entretenir une clientèle politique », lance le marabout- politicien. Et il se réjouit de l’attitude de l’inter-coalition Yewwi Askan-Wi/Wallu: »La principale force de l’opposition a jugé bon de boycotter les élections de HCCT. Nous applaudissons des deux mains cette décision. C’est le contraire qui nous serait surpris. Elle parle de bonne gouvernance et de rationalisation des dépenses publiques. Donc , occasion ne peut être plus judicieuse que de boycotter ces échéances ».

Serigne Modou Guèye qui exhorte le Président de la République Macky Sall a oeuvrer pour laisser un souvenir positif dans l’esprit des générations futures, apporte un cinglant démenti sur son audience annoncée au Palais de la République : »Le Président Macky a beaucoup fait pour le Sénégal. Ses réalisations touchent tous les secteurs. Dans un contexte de crise mondiale, il a su organiser la résilence de nos populations. Il a donc intérêt à oeuvrer davantage pour laisser un souvenir positif dans l’esprit des générations montantes et futures. Cependant, je voudrais apporter un démenti sur une information selon laquelle j’ai été reçu par le Chef de l’Etat. C’est faux ! Je n’ai jamais été au Palais. Peut-être, c’est un autre Serigne Modou Guèye et pas moi, guide religieux et leader de l’UP/ Beug Sa Rëw. Je ne suis pas un traître du peuple. Je voudrais toujours plaider sa cause légitime », s’est-il expliqué.