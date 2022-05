Rapports de l’Ofnac: Seynabou Ndiaye Diakhaté refile la patate chaude au juge

L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) a remis, jeudi dernier, trois rapports d’activité au président de la République, Macky Sall. Il s’agit, selon sa présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté, des rapports des années 2019, 2020 et 2021. Elle a soutenu que ces documents sont des rapports d’activité qui retracent l’ensemble des activités menées durant toute l’année par l’Ofnac.

«C’est important de le préciser, c’est différent des rapports d’enquête qui sont transmis au procureur de la République. Dans ces rapports ce que vous voyez c’est une synthèse des activités en matière de prévention, en matière de lutte, en matière de coopération, de renforcement des capacités« , a déclaré Seynabou Ndiaye Diakhaté, lors de la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre la banque ouest africaine de développement (Boad) et l’Ofnac.

Ce que dit le juge

La présidente de l’Ofnac ajoute : « Dans ces rapports toujours et c’est important de le préciser on parle de présomption et c’est ce qu’on recherche. Des présomptions à mettre à la disposition du procureur. Qui dit présomption dit probabilité. On est loin de la certitude et c’est la décision du juge qui importera le plus.«