SICAP LIBERTE : Zahra Iyane Thiam dévoile son Programme-Jeunes

A l’occasion de la campagne électorale, la candidate de Benno Book Yakaar de Sicap Liberté a mené une visite de proximité allant à la rencontre des populations de Liberté 1 et 4. Une opportunité pour elle de faire part de son programme pour la jeunesse sicapoise.

Briguer le suffrage de la commune de Sicap Liberté, tel est le souhait de Zahra Iyane Thiam, tête de liste de BBY. Ainsi, pour alléger la souffrance de la jeunesse, elle se dit prête à l’accompagner dans le domaine de l’entrepreneuriat, de la formation, mais également dans la gestion du cadre de vie.

» Pour faciliter les dépenses liées à la prise en charge de l’éducation des enfants, la candidate compte, à travers son programme, encadrer les enfants dans l’environnement des établissements ainsi que la prise en charge du cursus scolaire.

Dans le domaine de la formation, elle opte de mettre en place un centre de métiers qui fera le renforcement pour vaincre l’addiction au niveau de la commune.

Des coopératives de jeunes vont également être impulsées, afin de booster l’entrepreneuriat », a-t-elle déclaré. Poursuivant, « en ce qui concerne la gestion du cadre de vie, un programme de pavage pour une harmonie globale va être poursuivi pour un environnement sain ». Compte tenu de l’insécurité et des difficultés constatées entre les populations et certains opérateurs de services comme les clando au niveau de Liberté 6 et du marché Baraka qui est menacé de démolition, un hub innovation service sera en place pour absorber les capacités des jeunes autour de la coopérative avec une ligne de garantie et de bonification.