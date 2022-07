Emploi des jeunes : la recette de l’USAID

L’USAID et ses partenaires ont procédé à la signature de protocoles d’accord pour stimuler le développement socio-économique piloté par des acteurs locaux au Sénégal pour lutter contre le chômage des jeunes et améliorer la compétitivité des entreprises.





Pour M. Zeric Smith USAID, le chômage des jeunes constitue un autre défi urgent. Le Gouvernement des Etats-Unis, à travers l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), est en train de nouer des partenariats avec des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial sénégalais pour mettre en œuvre des programmes de développement dans différents secteurs touchant à la production agricole et à l’agrobusiness, à l’assainissement de l’eau et à l’hygiène, à l’adaptation au changement climatique et à l’environnement des politiques entrepreneuriales. « L’USAID et six de ces acteurs, à savoir DER/FJ, FONSIS, KPC, WIC Capital, BP et SONATEL, formalisent leur forte volonté de travailler à la cérémonie de signature d’un accord de partenariat. Le but de cet accord est de s’attaquer au problème du chômage des jeunes tout en améliorant la compétitivité des entreprises », a fait savoir M. Zeric Smith USAID.

A l’en croire, ces partenariats permettront de créer des synergies visant à mieux soutenir les micro, petites et moyennes entreprises appartenant à des jeunes et des femmes entrepreneurs sénégalais. Au cours des cinq prochaines années, l’USAID et ses partenaires assisteront le secteur privé dans la recherche de solutions axées sur le marché aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, ils accompagneront les femmes et les jeunes pour leur permettre de participer à la vie économique et à la prise de décision et renforceront les capacités des organisations de la société civile à plaider pour un changement positif. Pour atteindre cet objectif, ces accords quinquennaux de partenariat permettront de renforcer les capacités de plus de 200 000 jeunes et femmes et de susciter chez eux le désir de créer de nouvelles entreprises. Vingt

mille (20 000) micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) seront encadrées et formées et se verront offrir d’autres services de développement de leurs activités en fonction de leurs besoins. A ce titre, ces entreprises bénéficieront également d’un soutien financier adéquat pour développer leurs activités et accéder à de nouvelles opportunités de marché, ainsi qu’à des réseaux. « L’USAID s’est engagée à promouvoir le développement piloté par les acteurs locaux en diversifiant sa base de partenaires et en encourageant un recours accru aux solutions locales de développement. D’après l’institution, le Sénégal traverse actuellement une période économique difficile. L’impact de la flambée des cours mondiaux du carburant et des denrées alimentaires provoquée par la guerre en Ukraine et le ralentissement de l’économie des principaux partenaires commerciaux du Sénégal se fait sentir, des plus hauts niveaux de l’Etat jusque dans le monde. L’inflation est une dure réalité et le pouvoir d’achat des communautés est en train de s’éroder en toute vitesse » argue notre interlocuteur. Le chômage des jeunes constitue un autre défi urgent. Sur ce point, le Sénégal n’est pas un cas isolé. La loi sénégalaise sur les entreprises en démarrage (start-ups) est encore un exemple de politique intelligente visant à promouvoir l’esprit entrepreneurial et l’emploi.

« Toutefois, il est évident que pour atteindre une masse critique de champions de l’entrepreneuriat, nous devons nous appuyer sur des ressources et des partenariats supplémentaires. Voilà la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd’hui .Aucune de nos organisations ne peut à elle seule libérer le potentiel de croissance économique du pays, lutter contre le chômage des jeunes ou stimuler la productivité agricole de manière significative et durable «insiste-t-il.

Allant dans le contexte de l’économie du pays, le directeur exécutif chargé des investissements au Fonsis, Babacar Gning indique ceux qu’ils attendent des partenariats c’est de pouvoir faire venir de très grands investisseurs américains au Sénégal notamment des fonds de pensions qui aujourd’hui sont très peu en Afrique Francophone, ils pensent que cette partenariat leur permettra à moyen terme de susciter l’intérêt de ces grands fonds. « Le Sénégal est un pays jeune la moyenne d’âge est de 20 ans nous avons une population active abondante c’est un pays où nous avons de plus en des ressources naturels que nous avons transformé. Il y a à peine 10 ans on ne parlait pas de pétrole et de gaz au Sénégal, aujourd’hui on a n’en. C’est un pays pour lequel l’Etat a mis en place un programme d’investissement des infrastructures pour attirer des investisseurs privés dans les secteurs de transformation » ajoute Babacar Gning. Pour eux ce partenariat ce n’est pas une finalité, c’est juste un fait pour formaliser l’intention que nous avons de travailler ensemble pour faire de choses qui ont de l’impact sur l’économie du Sénégal et les entreprises nous pensons en fait au cours de ce voyage là le succès appel le succès. « A terme nous visons d’avoir les grands investisseurs américains qui considèrent le Sénégal comme une destination d’investissement privilégié au même titre que dans les pays anglophones en Afrique dans lequel il parte », a conclu Babacar Gning.