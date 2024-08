Situation difficile des entreprises de Presse: Le forum du justiciable « inquiet » tire la sonnette d’alarme

Partager Facebook

La situation que traversent les entreprises de presse n’est pas indifférente au Forum du justiciable qui se dit préoccupé face à la situation difficile que traversent les médias sénégalais.

Des retards de paiement des salaires à la suspension de la parution de quotidiens, en passant par des difficultés de trésorerie, etc. le tableau des entreprises de presse est loin d’être reluisant. Le Forum du justiciable n’a pas caché son inquiétude et alerte dans un communiqué.

« Conscient du rôle important de la presse dans l’expression plurielle et le débat public, conscient du rôle qu’elle joue dans la promotion et le renforcement de la démocratie, conscient de son apport dans l’approfondissement de la démocratie et de l’État de droit, le Forum du justiciable invite les autorités étatiques à engager des discussions avec les éditeurs de presse pour trouver des mécanismes et des solutions durables aux problèmes que traverse la presse », lit-on dans le document. Il a évoqué l’importance de la presse dans une nation car écrit-il « l’État est invité à entamer des discussions afin de desserrer l’étreinte. »

Le Forum du justiciable encourage vivement le gouvernement à entreprendre très rapidement des discussions avec toutes les parties prenantes, en vue de relancer la normalisation de ce secteur », a-t-il fait savoir.

MOMAR CISSE