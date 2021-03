Situation politique au Sénégal: L’église appelle au calme et au dialogue

L’archevêque de Dakar a constaté , pour regretter les manifestations de ces derniers jours. Pour l’intérêt supérieur de la nation, il exhorte tous les compatriotes à faire preuve de raison, de sagesse et de civisme “Les évènements graves qui secouent actuellement notre pays, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, ont montré comment nous pouvions basculer dans une violence aveugle, susceptible de menacer notre cohésion sociale, si nous laissons dominer par nos passions et nos intérêts personnels.

La tentation se tapit en chacun de nous. Elle peut prendre différentes formes: de la violence verbale qui embrase et attise le feu, à la violence physique qui blesse et tue, jusqu’à la violence immorale qui dévie les intelligences et manipule les consciences. C’est ainsi qu’à la suite d’un fait social dont la presse a rendu compte, à travers divers organes de notre pays est entré dans une spirale de violences qui témoigne d’une crise profonde au sein de notre société sénégalaise” regrette le chef de l’église sénégalaise dans un communiqué.

Saluant la mémoire des victimes, Monseigneur Benjamin Ndiaye demande a chacun “du sommet de l’Etat au citoyen en passant par toutes les institutions étatiques, structures économiques, sociales, culturelles, religieuses, au nom du respect de la vie vie humaine et du bien commun” à se ressaisir et à prendre ses responsabilités ” Des vie humaines ont été arrachées à l’affection des leurs, par suite du déchainement d’une violence aveugle! Des blessés graves vont porter les séquelles de notre violence durant le restant de leur vie. Des biens publics et privés, fruits d’un patrimoine acquis par le travail ont été saccagés, pillés, volé, en dehors de toute considération morale, éthique, défiant toute justice, rendant encore plus précaire la situation de nombreux travailleurs et de leurs familles. Pendant qu’il est encore temps efforçons-nous alors de limiter les dégâts, et même de les arrêter. Arrêtons l’engrenage de la violence!” appelle l’Archevêque de Dakar, avant de lancer : ” Privilégions le dialogue qui n’est possible que dans un climat de paix et de sérénité? Exhortons-nous tous et chacun à faire cause commune pour sauver notre nation”.