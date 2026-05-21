Sonko à l’Assemblée : Ce n’était pas prévu ce vendredi

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Le Premier ministre, Ousmane Sonko, à la tête de son gouvernement, sera ce vendredi à l’Assemblée nationale pour une nouvelle séance de Questions d’actualité. Ce sera l’occasion d’aborder tous les sujets qui rythment en ce moment la marche du pays. Initialement, le rendez-vous était calé pour le mois prochain. «Il nous revient que la conférence des présidents avait fixé la séance au 4 juin, précise Les Échos, qui donne l’information. On ne sait pas ce qui s’est passé pour que le rendez-vous soit ramené à demain [vendredi].»