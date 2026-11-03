Sonko, Al Aminou Lô, LFR… : Madiambal Diagne, l’interview choc

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Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, Madiambal Diagne confirme que sa demande d’annulation du mandat d’arrêt international lancé contre lui a enfin été enrôlée. Installé en France, il se dit «impatient de retourner au Sénégal auprès des [s]iens».

Ayant quitté le pays par crainte pour sa sécurité, le journaliste estime que le changement intervenu au sommet de l’État lui permet désormais d’envisager sereinement son retour et de bénéficier d’une justice équitable. Il accuse ouvertement l’ancienne équipe dirigeante, notamment Ousmane Sonko, Bamba Cissé, ancien ministre de l’Intérieur, et Yassine Fall, son ex-collègue de la Justice, d’avoir voulu le «pourchasser et traquer injustement».

À l’inverse, il affiche sa confiance envers les nouvelles autorités, particulièrement le Premier ministre, Al Aminou Lô, le ministre de la Justice, Moussa Sarr, et le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé. «Je ne pense pas qu’un Moussa Sarr, un Mouhamadou Makhtar Cissé, ou un Al Aminou Lô feraient quelque chose d’attentatoire aux libertés et aux droits du citoyen», affirme-t-il.

LFR : un blocage politique qualifié d’«artificiel»

Les tensions autour du rejet du projet de Loi de finances rectificative en commission des finances de l’Assemblée nationale sont, selon Madiambal Diagne, une stratégie de pression politique orchestrée par Ousmane Sonko et le groupe parlementaire de Pastef contre le président Bassirou Diomaye Faye.

«Ousmane Sonko veut discuter avec Bassirou Diomaye Faye pour déterminer les conditions d’un retour au gouvernement pour lui et les gens de Pastef, qui en sont sortis et qui s’en mordent les doigts», soutient-il.

Bras de fer avec Ousmane Sonko : le journaliste estime que cette confrontation institutionnelle vise à faire céder le chef de l’État, notamment en brandissant le risque d’une crise avec le FMI.

«Une fois que les institutions sont bloquées, avec la menace de ne pas avoir un accord avec le FMI, le président de la République lâchera peut-être du lest.»

Il considère toutefois que Bassirou Diomaye Faye reste ferme face à cette pression et dénonce les conséquences économiques de cette confrontation, notamment sur les relations avec les partenaires financiers du Sénégal.

Appel à la dissolution de l’Assemblée nationale

Face à ce qu’il considère comme des manœuvres d’obstruction, Madiambal Diagne encourage le successeur de Macky Sall à dissoudre l’Assemblée nationale avant même l’échéance budgétaire.

«Le président de la République pourra user de ses prérogatives institutionnelles pour dissoudre l’Assemblée nationale», affirme-t-il.

Le fondateur du groupe Avenir Communication se veut rassurant sur la continuité de l’État et l’exécution du Budget 2027.

«Le budget pourra être mis en œuvre jusqu’à ce qu’une nouvelle Assemblée nationale s’installe et adopte la LFR.»