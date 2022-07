Sonko dément une arrestation dans ses rangs

Il a été fait état, ce jour (hier), de l’arrestation d’un des gardes rapprochés d’Ousmane Sonko dans un hôtel sis à Tambacounda. Car, il serait impliqué dans « l’agression » du président du parti Forces démocratiques du Sénégal (FDS)-Les Guelwaars, Docteur Babacar Diop, le week-end dernier à Thiès, lors de la caravane de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Ce que le leader de Pastef-Les patriotes a démenti. « Je rassure que la campagne se déroule normalement et qu’aucun des membres de mon staff n’a été arrêté à Tamba ni nulle part ailleurs », a précisé Ousmane Sonko, sur sa page Facebook, ce mercredi 21 juillet. Par ailleurs, il en a profité pour remercier « les populations du Sénégal pour l’exceptionnel accueil, l’affection et l’amour dont elles nous témoignent depuis le début de notre campagne et sur tout le territoire national ».

