Sonko/Diomaye : Une dualité rampante

La nomination de Aoua Bocar Ly Tall au niveau du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) alimente de nombreuses polémiques sur la toile. Les pastéfiens n’ont pas hésité à s’en prendre à Diomaye en des termes parfois très durs. Ils disent ne pas comprendre que les nouvelles autorités nomment une dame qui avait critiqué leur leader Ousmane Sonko au temps il était dans l’opposition. Ils sont nombreux comme le député Guy Marius Sagna à s’en prendre à la dame et à Diomaye.

Tout indique qu’au regard de la virulence de leurs propos, ils commencent sérieusement à douter de la capacité du président de la République à porter le projet pour lequel ils se sont battus. Une situation grave parce que du côté de Diomaye, certains commencent à sortir de leur silence pour dénoncer le fait qu’on ne s’en prend qu’au Chef de l’Etat alors que le Premier ministre est co-signataire du décret de nomination. En clair, une certaine dualité est en train de s’installer entre les pastéfiens très « sonkistes » et la Présidence de la République. Et ceci depuis la nomination de Samba Ndiaye.

Il est clair qu’au niveau du Pastef, on est clair sur le fait qu’il y a des dérives dans l’exécution du projet. Or, du côté de la Présidence, des pouvoirs importants sont donnés à Diomaye par la Constitution et ce dernier n’a aucune envie que l’on marche sur ses plates-bandes. Donc, si l’on n’y prête garde, cette tension, palpable, risque d’aboutir à une crise, source d’hypotrophie au sommet. C’est cela qu’il faudra éviter, à tout prix. Ce scénario qui avait pollué les relations entre Senghor et Mamadou Dia guette ce duo de jeunes arrivé au pouvoir grâce aux Webactivist.

C’est tout le danger de la « démocratie connectée » avec la revendication d’un contrôle direct du pouvoir par ceux qui pensent en détenir la légitimité. Il appartient certainement à Ousmane Sonko de remettre de l’ordre dans les rangs en trouvant le moyen de parler à ses partisans qui sont en train de désavouer gravement Diomaye. Car, ce n’est pas le moment de saper l’autorité du Chef de l’Etat.

Assane Samb