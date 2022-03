Sonko et sa relation avec le 8 mars

Le leader de Pastef en a profité pour rappeler la tentative de complot que ses adversaires ont monté avec une femme.

Sonko a célébré la journée du 8 mars avec les femmes de Ziguinchor. Ousmane Sonko en a profité pour rappeler la tentative de liquidation politique par le régime. « Je vais maintenant, comme toutes les femmes fêter cette date du mars. Je me souviens quand, certaines personnes ont voulu attenter à ma vie à travers un complot qu’ils ont monté avec une femme, Dieu a tranché autrement. Détenu pendant cinq jours, j’ai recouvré ma liberté un jour de 8 mars, une date qui est désormais symbolique pour moi », a-t-il soutenu dans « Libération ».

Sonko a indiqué que cette date du 8 mars est si importante pour lui et sa famille. « La date du 8 mars est très importante pour ma famille et moi parce que qu’Allah m’a donné ce jour-là un enfant. Je voudrais d’ailleurs saisir cette occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire je me souviens d’ailleurs quand j’étais étudiant à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, j’avais un groupe d’amis qui s’organisait chaque 8 mars pour gâcher la fête de nos camarades étudiantes qui célébraient la journée. Je me rappelle, quand une de mes promotionnaire a appris que j’avais un enfant qui est né un jour de 8 mars, elle s’est beaucoup moquée de moi. Je savais que Dieu allait te « punir » un jour de 8 mars », a-t-il fait savoir.