Sonko placé sous contrôle judiciaire

Ousmane Sonko inculpé et placé sous contrôle judiciaire à la fin de son audition avec le juge Samba Sall. Le leader du Pastef poursuivi pour les chefs de viols et menaces de mort, peut donc, rentrer chez lui. Mais, reste à la disposition de la Justice. Aussi, son passeport lui sera retiré et il ne pourra sortir du territoire national.