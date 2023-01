Sonko: «Soit Macky nous tue, soit nous le tuons»

C’est aux environs de 17h45 que le leader du parti les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), Ousmane Sonko, a débarqué au terrain de l’Unité 2 des Parcelles Assainies de Keur Massar pour tenir son grand rassemblement.

Seule la minute de silence, observée en hommage à Mariama Sagna, tuée en 2018, a été un moment de baisse de tension. Pour le reste, l’opposant Ousmane Sonko, comme à l’accoutumée, n’a pas dérogé à la règle. Il tire à tout-va sous les applaudissements d’une foule compacte digne de celle des meetings de campagne. Déjà, des centaines de militants et sympathisants l’attendaient sur place depuis 9 heures.

Le patron du parti Pastef a réussi une grande mobilisation. Bilal Diatta, Déthié Fall, Bara Gaye, Guy Marius Sagna, Maïmouna Dièye, Habib Sy, Adama Sarr, Cheikh Bara Ndiaye, entre autres, ont estimé que c’est le moment de protéger leur leader Ousmane Sonko. Non seulement il n’ira pas au procès, mais aussi il sera candidat à l’élection présidentielle de 2024. Ce n’est pas négociable.

«Ousmane Sonko, c’est une fierté nationale, une fierté africaine, et il faut le protéger», a lancé Déthié Fall, qui ajoute que l’heure est grave et cela demande la détermination de tout un chacun. «Ousmane Sonko, tu as mon soutien total et le soutien de Yewwi askan wi», a rassuré Déthié Fall. Même son de cloche du côté de Bara Gaye, Guy Marius Sagna, Maïmouna Dièye. «Ousmane Sonko, une chance pour le Sénégal, une chance pour l’Afrique. Sonko n’ira pas au procès», disent-ils. La jeunesse patriotique avertit : «Macky Sall, Ousmane Sonko n’ira pas au procès. Sonko, c’est un projet. Et le seul candidat en 2024 sera Ousmane Sonko», prédit le député Guy Marius Sagna.

«J’ai déjà fait mon testament…»

Devant son auditoire euphorique, toutes générations confondues, le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, hausse le ton. Il a appelé ses militants et sympathisants à la résistance. «Je suis allé me recueillir auprès de la tombe de mon père à Ziguinchor. Après, je suis allé pour demander à ma mère de prier pour moi. J’ai déjà fait mon testament et je suis prêt à faire face à Macky sur tous les fronts. S’il ne recule pas, soit il nous tue, soit nous le tuons», a dit Ousmane Sonko à ses militants et sympathisants venus nombreux l’écouter au terrain de l’Unité 2 des Parcelles Assainies. Mieux, il estime que concernant l’affaire Sweet Beauté, il en a fini avec ce dossier qui l’oppose à Adji Sarr. Il soutient que désormais, ça sera du œil pour œil, dent pour dent avec le régime en place.

Le leader du parti Pastef demande à ses militants de se préparer et de rester à l’écoute car la fin risque d’être tragique. Poursuivant ses menaces, il a mis en garde le pouvoir contre toute tentative de lui barrer la route en direction de la prochaineP. «Pastef/Les Pa­triotes a un candidat en 2024 et il s’appelle Ousmane Sonko», avertit le leader du parti Pastef. Il le jure aussi.

S’adressant à la communauté internationale, il explique : «Nous réclamons la souveraineté comme tous les pays. Nous resterons à la disposition de tout le monde pour une coopération gagnant-ga­gnant.» A l’en croire, Macky Sall dépeint l’opposition sénégalaise comme une opposition corrompue et irresponsable. «Le seul irresponsable dans ce pays, c’est Macky Sall», a indiqué M. Sonko, qui souligne que rien ni personne ne peut empêcher le Peuple sénégalais de marcher vers sa destinée, vers sa souveraineté et de reprendre son destin en main.