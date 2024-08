Succès du projet Sangomar/Woodside : Une production de 100 000 barils par jour atteint

Partager Facebook

L’opérateur de Sangomar a publié ce mardi ses résultats semestriels. D’après Woodside, le projet était achevé à 98 % à la fin du premier semestre 2024 avec un taux de production brut maximal de 100 000 barils par jour. 22 des 23 puits sont forés.

Woodside Energy a publié ses résultats financiers semestriels du 30 juin 2024. La PDG, Meg O’Neill, a déclaré que les résultats démontrent les «très bonnes performances» de la société. L’analyse financière montre que le projet Sangomar a positivement contribué aux résultats, en compassant des baisses enregistrées dans d’autres domaines. «Au premier semestre 2024, nous avons réalisé un élément important de notre stratégie, en réalisant la première production de Sangomar, le premier projet pétrolier offshore du Sénégal.

La montée en puissance de la production à Sangomar a progressé bien et après la période, un taux de production brut maximal de 100 000 barils par jour a été atteint, démontrant la capacité d’exécution de projets de classe mondiale de Woodside», s’est réjouie Mme O’Neill, qui souligne que le projet Sangomar «offrira une valeur durable pour les actionnaires de Woodside et des avantages pour notre partenaire Petrosen et le peuple sénégalais».

D’après Woodside, le projet était achevé à 98 % à la fin du premier semestre 2024. «Le programme de forage de développement se poursuit avec 22 des 23 puits forés et achevés. Un 24ème supplémentaire agréé par le Rufisque, Sangomar et la co-entreprise Sangomar Deep (Rssd) a également été forée et achevée», note le résultat.

Le groupe révèle que les ventes des premières cargaisons de brut Sangomar ont été finalisées avec des raffineurs européens et asiatiques. «Les deux premières cargaisons ont été chargées et livrées en Europe et une troisième cargaison a été chargée pour être livrée en Asie», note-t-il.