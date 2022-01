Suivez en direct le scrutin du 23 janvier 2022

6.613.962 électeurs dont 250000 primo-votants, répartis dans 15.066 bureaux de vote sur toute l’étendue du territoire, iront aux urnes, ce dimanche 23 janvier 2022, pour départager les 3149 listes en compétition. Il y a 166 listes pour les 43 départements et 44 listes dans les cinq villes (Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Thiès) et 2939 listes dans les 552 communes.

