Suppression du HCCT: Le Parti Socialiste exprime son soutien à Aminata Mbengue Ndiaye

Les cinq commissions (Politique-Stratégie-Ouverture-Alliance, Financement-Ressources et dépenses, Communication et Médias sociaux, Massification-Jeunesse et Femmes, Orientation-Idéologie-Valeur-Programme) du Parti socialiste ont sorti sorti une motion pour exprimer leur soutien à Aminata Mbengue Ndiaye suite à la décision du Président de la République de supprimer le Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) qu’elle dirige.

Ces commissions ont « toutes décidé de présenter chacune une motion de soutien et d’encouragement à la Secrétaire générale du Parti socialiste, Présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales », lit-on dans la note rendue publique.

« Dans un contexte politique chargé, caractérisé par l’initiative des nouvelles autorités de dissoudre des institutions républicaines, cinq mois après l’élection présidentielle de mars 2024, le Parti socialiste se trouve à un tournant crucial et décisif de son évolution politique au Sénégal et doit faire montre de sa capacité à se réinventer et à s’adapter face aux dynamiques politiques changeantes pour affronter les réalités géopolitiques et géostratégiques nationales », rappelle la note du Parti socialiste qui exprime « son soutien indéfectible et ses fervents encouragements à la Secrétaire générale, actuellement Présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) ». « La Secrétaire générale du Parti socialiste accomplit et continuera d’accomplir une tâche remarquable dans le pays.

Sa gestion exemplaire du Parti a permis non seulement de préserver la stabilité interne, mais également de renforcer le leadership du Parti socialiste. Sous sa direction, le Parti navigue avec compétence à travers les défis politiques, a joué un rôle central dans le choix, l’investiture et l’élection du candidat de la coalition BBY », renseigne le communiqué.

Par conséquent, insiste-t-on le document, les militants expriment « leur soutien total et sa fidélité à la Secrétaire générale du Parti socialiste et l’encouragent à rester engagée dans sa mission avec détermination ». Les membres du parti disent rester convaincus que, « sous sa direction, le Haut Conseil des Collectivités territoriales continuera de jouer un rôle essentiel dans le pays », comme il en a été lors de la présidence du regretté Secrétaire général du PS et Président du HCCT Ousmane Tanor Dieng, à qui ils ont rendu un hommage respectueux, « pour le triomphe des valeurs démocratiques et pour la promotion du développement harmonieux de notre nation ».

Safiétou Diop