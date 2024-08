Syndicalisation des pêcheurs de l’Afrique de l’Ouest: L’ITF forme ses membres

Partager Facebook

Dans le cadre des activités 2024 du projet, la fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a tenu un atelier de renforcement des capacités sur le thème « Evaluer et renforcer les capacités des affiliés ITF organisant le secteur de la pêche au Sénégal ». En effet, la Fédération Internationale des Ouvriers du Transport (ITF) est une fédération syndicale mondiale fondée en 1896. L’ITF compte 670 syndicats affiliés de 150 pays et plus de 18 millions de membres.

L’ITF, dont le siège est à Londres, a le statut d’observateur auprès de plusieurs institutions internationales telles que l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’Organisation Maritime Internationale (OMI), l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Au Sénégal, I’ITF compte 10 syndicats affiliés (transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes).

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision et de ses orientations stratégiques adoptées lors de son 43 congrès mondial, tenu en octobre 2018 à Singapour, I’ITF, en partenariat avec le syndicat LO – Norvège, a élaboré un projet de 3 ans (2024-2026) sur la syndicalisation des pêcheurs de l’Afrique de l’Ouest.

Ce projet qui concerne quatre pays (Cote d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Sénégal), a pour objectifs de renforcer les capacités des syndicats organisant les travailleurs du secteur de la pêche en Afrique de l’Ouest, la promotion et le renforcement du travail décent dans le secteur de la pêche en Afrique de l’Ouest, la ratification et la mise en application de certaines conventions internationales concernant le travail dans le secteur de la pêche particulièrement la convention 188 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN);

Le Secrétaire Général du Syndicat Autonome des Gens de Mer du Sénégal (SAGMS), Yoro Kane, Point Focal ITF, s’est dit très satisfait du contenu et du déroulement de cet atelier.