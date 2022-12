Syrie: L’envoyé de l’ONU met en garde contre une escalade militaire

La Syrie a besoin de moins d’activité militaire et doit se concentrer davantage sur le processus politique, a déclaré mardi l’Envoyé spécial de l’ONU pour ce pays, Geir Pedersen, au Conseil de sécurité, s’inquiétant d’une tendance inquiétante à l’escalade militaire .

M. Pedersen a dit craindre que l’intensification des opérations militaires mette à la paralysie stratégique dans la guerre qui a apporté un calme relatif pendant près de trois ans. « Lors de briefings répétés, j’ai mis en garde contre les dangers d’une escalade militaire en Syrie. Je suis ici en personne aujourd’hui pour vous dire qu’une dynamique d’escalade est en cours, et c’est inquiétant et dangereux », a-t-il déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation en Syrie. Il a indiqué que ces derniers mois, les frappes mutuelles se sont lentement multipliées dans le nord entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) d’un côté, et la Türkiye et les groupes d’opposition armés de l’autre, la violence se répandant au-delà de la frontière.

À la suite d’un attentat à la bombe meurtrier à Istanbul au début du mois, la Türkiye a mené des frappes aériennes sur ce qu’elle a qualifié de cibles terroristes dans le nord de la Syrie et de l’Iraq. Des frappes des FDS contre les forces turques et les zones contrôlées par l’opposition armée et à l’intérieur du territoire turc ont également été signalées.

Tendance « profondément inquiétante »

Pendant ce temps, des frappes aériennes et terrestres meurtrières pro-gouvernementales ont eu lieu à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie – la dernière région où les groupes rebelles dominent – ​​frappant des camps qui accueillent des personnes déplacées. Des attentats terroristes auraient également été perpétrés contre les forces syriennes dans des zones contrôlées par le gouvernement. En outre, des frappes attribuées à Israël ont frappé Damas, Homs, Hama et Lattaquié, provoquant en réponse des tirs antiaériens du gouvernement syrien. Des frappes aériennes ont également été signalées à la frontière entre la Syrie et l’Iraq.

« Les tendances sont profondément inquiétantes et comportent de réels dangers d’une nouvelle escalade », a déclaré M. Pedersen au Conseil. « Permettez-moi donc d’appeler haut et fort tous les acteurs à la retenue et à s’engager dans des efforts sérieux pour rétablir le calme, évoluer vers un cessez-le-feu national et une approche coopérative de la lutte contre le terrorisme conformément au droit international humanitaire ».

Renforcer la confiance des parties prenantes

En attendant, M. Pedersen continue de travailler avec les parties prenantes pour promouvoir ce qu’il a appelé « des mesures de renforcement de la confiance étape par étape » vers un processus politique dirigé par la Syrie. Il poursuivra également ses échanges avec le gouvernement lors d’une visite à Damas la semaine prochaine.

Cependant, l’envoyé de l’ONU a déploré que le Comité constitutionnel syrien ne se soit pas réuni depuis six mois, notant que c’est le seul processus qui rassemble des représentants nommés par le gouvernement, l’opposition et la société civile. « Plus il restera inactif, plus il sera difficile de reprendre. Et l’absence d’un processus politique crédible ne peut que favoriser davantage de conflits et d’instabilité », a-t-il fait remarquer.

Abordant la situation générale en Syrie, M. Pedersen s’est inquiété du fait que « nous sommes à une sorte de bifurcation », compte tenu de la possibilité d’une reprise des opérations militaires majeures. « Je crains ce que cela signifierait pour les civils syriens, et aussi pour la stabilité régionale au sens large. Et je crains également un scénario où la situation dégénère en partie parce qu’il n’y a aujourd’hui aucun effort sérieux pour résoudre politiquement le conflit », a-t-il déclaré.