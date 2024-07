Tababa, drogue sexuelle : Confidence torrides

Partager Facebook

«J’ai entendu une femme sur Tik Tok dire qu’elle en est devenue accro. Personnellement, j’ai plusieurs amies qui l’utilisent. Pour dire vrai, je l’ai utilisé une fois, car on m’avait dit que cela soigner les hémorroïdes, les douleurs articulaires et bien d’autres maladies. C’est pourquoi je l’avais acheté pour l’essayer. Mais dès que je l’ai utilisé, j’ai fait un malaise. J’ai eu comme des tourbillons et je suis tombée dans les pommes. Et c’était la dernière fois que je l’ai utilisé. Plus d’une fois, j’ai entendu les conséquences que cela pourrait engendrer chez la femme. C’est pourquoi je l’ai arrêté. Moi je ne comprends pas les femmes mariées qui le font juste parce que cela leur donne du plaisir, alors qu’ils ont un homme qui peut satisfaire à leurs besoins sexuels. Il y en a même des femmes d’un âge assez mur qui le font. Elles disent que c’est pour guérir certaines maladies, mais c’est juste un alibi. En fait, elles l’utilisent pour se procurer du plaisir. Une de mes connaissances m’a expliquée un jour qu’une femme l’avait utilisé mais qu’elle en est finalement décédée car cela avait atteint ses organes et elle sortait du pu. Et c’est le tababa qu’on appelle aussi «boro» qui en était l’origine.»

