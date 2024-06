Tabaski 2024: Karim Wade souhaite une bonne fête et renouvelle son engagement pour le Sénégal

Partager Facebook

Karim Wade renouvelle son engagement pour le Sénégal, dans son message pour la Tabaski 2024. Un message donné à travers son compte Twitter .« Le moment est également propice pour renouveler envers vous mon engagement au service d’une politique fondée sur l’éthique et le respect mutuel », dit l’ancien ministre d’Etat dans le texte que nous reprenons ci-dessous en intégralité.

En ce jour béni de Tabaski, je tiens à adresser mes vœux les plus chaleureux à vous-mêmes et à vos proches, en harmonie avec l’esprit de sacrifice d’Abraham et de réconciliation qui caractérise cette grande fête de notre foi. La Tabaski est un rappel poignant de la force de la foi et de l’importance capitale de la soumission à la volonté divine. C’est aussi pour nous le moment de renforcer les liens qui nous unissent et d’accroître le partage avec les plus démunis, reflétant ainsi les valeurs de solidarité et de fraternité ancrées dans notre culture.

Je souhaite que le Président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement poursuivent et intensifient leurs efforts pour engager des initiatives audacieuses et visionnaires qui bénéficieraient à chaque Sénégalais. Ces initiatives doivent inclure l’autosuffisance alimentaire, l’accès universel à l’électricité et à l’eau potable, une éducation de qualité pour tous nos enfants, et la création d’emplois durables pour nos jeunes.

Notre potentiel est immense. Utilisons-le pour bâtir une économie robuste et ouverte sur le monde, qui replace le Sénégal au cœur des échanges internationaux.

Le moment est également propice pour renouveler envers vous mon engagement au service d’une politique fondée sur l’éthique et le respect mutuel. La récente période électorale a démontré que notre démocratie exige des réformes constitutionnelles pour renforcer la confiance de nos compatriotes dans nos institutions.

Enfin, en ce jour béni, je demande pardon à tous ceux que j’ai pu offenser.

Que cette Tabaski nous inspire tous à travailler ensemble pour la paix, le progrès et l’unité du Sénégal.

Dewenati !

Que la paix soit avec vous tous et que notre Nation retrouve la prospérité dans la fraternité et la justice.