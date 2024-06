Tabaski 2024: Le Chef de l’État Président Bassirou Diomaye Faye gracie plus de 300 détenus

Partager Facebook

A l’occasion de la fête de Tabaski, le chef de l’État Bassirou Diomaye FAYE a donné la liberté a près de 300 prisonniers qui étaient emprisonné dans différents lieux de détention. Le décret a été publié dans le journal officiel.

Près de 300 personnes qui étaient en détention ont retrouvées la liberté par un décret N° 2024-1184 signé par le chef de l’État Bassirou Diomaye FAYE le 14 juin 2024. Un décret dans lequel il est mentionné que le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 47, a décrété , dans son article Premier: une remise totale des peines privatives de liberté est accordée à ces détenus condamnés. Ceci à quelques heures de la Tabaski.

Il s’agit de 10 pour la maison d’arrêt de Reubeuss, 56 pour le Camp Liberté 6, 2 pour la Maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6, 5 pour la maison d’arrêt et de correction de Rufisque, 43 pour la maison d’arrêt et de correction du Cap Manuel, 20 pour la maison d’arrêt et de Correction de Hann, 5 pour la maison d’arrêt et de correction du Pavillon Spécial, 85 pour la maison de Correction de Sébikotane, 47 pour la maison d’arrêt de Thiès, 75 pour la maison d’arrêt de Mbour , 30 pour la Maison d’arrêt et de correction de Tivaouane. Au total, cela fait 376 détenus qui vont pouvoir passer la fête chez eux.

Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.