Tabaski 2024: Les femmes leaders de Baba Ndiaye offrent 500 kits alimentaires à des familles déshéritées de Kaolack

Les femmes leaders du Président honoraire du Conseil Départemental de Kaolack, M.Baba Ndiaye, ont encore sacrifié à la tradition et ce, en cette veille de la fête de l’Aïd El Kêbir appelée encore,Tabaski.

Elles viennent de distribuer plus de 500 kits alimentaires à des familles déshéritées de la capitale du Saloum. Ainsi, la Présidente des femmes, Mme Sophie Ndoye, d’expliquer: »Ce geste n’est pas une grande première pour le Président du Conseil de surveillance de l’Agence de la Construction de Bâtiments et Édifices Publics du Sénégal (ACBEP).

Depuis toujours, il a consenti des efforts dans le but d’autonomiser les femmes de par des financements, mais aussi, il les appuie à l’occasion des fêtes religieuses (Korité,Tabaski, Magal,Gamou, etc.) et de manière discrète. Il a toujours été à nos côtés pour nous tendre la perche.»

Disons que pour les besoins de cette Tabaski 2024, plus de 500 kits alimentaires (pommes de terre, oignons,des tablettes de cuisson,etc.)ont été gracieusement offerts aux différents groupements de femmes issus des 45 quartiers de la Commune de Kaolack sans distinction d’obédience politique aucune:

« Nous ne faisons pas le distinguo entre militants du Président Baba Ndiaye ou ceux des autres leaders de la localité. L’essentiel pour nous, c’est de mettre l’humain au centre de nos actions comme l’a toujours postulé notre cher leader Baba Ndiaye. Voilà sa philosophie de vie. Alors, cet acte n’a rien donc de politique », a souligné Mme Sophie Ndoye.