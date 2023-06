TABASKI: Vente de Cordes, Lavage de moutons, Ces petites activités qui rapportent gros en période 

La fête de la Tabaski est faste pour certains jeunes au foirail de Thiokhna. Entre la vente de cordes, le transport et le lavage de moutons, les petites activités ont rapporté gros. Au grand bonheur de ces jeunes de la ville de Louga et de leurs familles. En cette veille de la célébration de la Tabaski, l’ambiance est à son paroxysme au foirail de Thiokhna.

A presque 10 heures, le site refuse déjà du monde. Difficile de se frayer un chemin dans ce capharnaüm. A côté des badauds, des éleveurs surveillent plusieurs centaines de têtes. Le marchandage est serré entre eux et les clients pour des moutons jugés encore chers à quelques heures de la fête. Autour d’eux, toute une activité économique se développe. Cheikh Fall fait partie des jeunes qui en profitent. En maillot poussiéreux, il va de tente en tente pour offrir ses services. « De solides cordes à 300 FCFA « , chantonne le jeune homme.

Cette activité est son gagne-pain depuis le début des préparatifs de la Tabaski. Il n’y pas de sot métier, dit l’adage. « Nous sommes une équipe de trois jeunes. L’un est Artillerie, l’autre à Santhiaba Sud. Nous achetons et revendons des couteaux et des cordes. Le gain moyen par jour varie entre 20 000 et 30 000 Francs Cfa« , il, des centaines de cordes autour de son cou Rien que pour les deux jours qui restent, son gain a presque doublé. Le marchandage, le vrombissement des moteurs et le bêlement des moutons installent un véritable vacarme.

Le lavage de moutons fait recette

En cette veille de fête, le bonhomme au corps svelte ne se plaint pas trop. C’est son troisième tour chez le quincaillier pour s’approvisionner. Ces opportunités ne se ratent jamais, selon lui. «Je suis marchand ambulant habitant tout près du foirail. Et chaque année, j’en profite pour me faire de l’argent. En 10 jours, je peux gagner plus de 60 000 Francs CFA que je pourrai réinvestir dans d’autres activités», explique-t-il au milieu des moutons. La fête de la Tabaski est un grand moment de business, une véritable foire d’opportunités.

A côté de la vente de cordes, des jeunes deviennent spontanément des laveurs de moutons au service des éleveurs et des clients. Abou Sarr est un voisin immédiat du foirail de Thiokhna. Depuis une semaine, c’est son activité favorite. Devant lui sont posés trois barils remplis d’eau et des bouteilles de liquide savonneux. Lui, et ses deux camarades attendent des sollicitations de la journée. « En moyenne, nous nous occupons de 70 bêtes au quotidien.

Le tarif varie entre 800 et 1000 Francs Cfa. Ainsi, nous pouvons gagner entre 50 000 et 70 000 Francs par jour « , souligne-t-il, se réjouissant d’un business intéressant et sans frais ». Disposant d’une charrette, il assure également le transport du bétail. « Tous les moyens sont bons pour gagner dignement sa vie. Et nous nous en sortons. Les deux jours avant la fête ont été intenses « , dit-il.

SIDY THIAM (Louga)