Talaatay Orange: Yen a marre a finalement déposé sa lettre

Les membres du mouvement « Y en a marre » ont déposé sans encombre ce mardi, leur lettre de protestation au siège de Sonatel-Orange sis sur la VDN. Une réussite si l’on se réfère à leur première tentative qui avait débouché sur l’arrestation de sept (7) d’entre eux par la police.

Aliou Sané, Kilifeu et Tiger, escortés par les policiers présents sur les lieux pour parer à tout débordement, ont été autorisés à accéder au siège et à déposer la lettre où ils ont expliqué tous les griefs qu’ils reprochent à l’opérateur de téléphonie Orange.

« Nous sommes citoyens sénégalais et consommateurs et nous avons notre mot à dire sur les offres d’Orange. Donc, on ne peut pas accepter qu’on mobilise nos forces de l’ordre pour nous brutaliser alors que nous n’avons commis aucune infraction », a déclaré Aliou Sané. Les Y’en-a-marristes initieurs le mouvement “Talaatay Orange” ont tranquillement déposé leur lettre à la direction de la société.

Le Directeur de communication de Orange, Abdou Karim Mbengue a fait savoir qu’ils sont prêts à recevoir toutes les associations pour échanger avec elles sur l’ensemble des préoccupations relatives aux produits qu’ils offrent et au-delà, de tout ce qui s’articule autour de la communication.