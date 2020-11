Talla Sylla “aussi” reçu au palais

Après Hadjibou Soumaré, le Président Macky Sall a reçu en toute discrétion le maire de Thiès, Talla Sylla, dans les tréfonds du palais de la république.

Très discret ces derniers temps, Talla Sylla a vu ses “meilleurs” ennemis, Idrissa Seck et Yankhoba Diattara bombardés respectivement Président du Conseil économique social et environnemental (CESE), et ministre de de l’économie numérique et des télécommunications.

Rappelons que le fondateur du parti Jëf Jël a été l’un des plus grands pourfendeurs du régime de Macky Sall, à qui il avait même dédié un single, avant de rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar début 2019.