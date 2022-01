Tanière : Les « covidés »font leur retour

Aliou Cissé va enfin pouvoir compter sur ses cadres après plusieurs jours d’isolement suite à des tests positifs à la Covid-19.

Quatre joueurs ont été testés négatifs et autorisés à rejoindre l’entraînement collectif. Il s’agit du milieu de terrain du PSG, Idrissa Gana Guèye, du gardien titulaire des Lions, Édouard Mendy et du capitaine Kalidou Koulibaly. Des titulaires indiscutables qui ont terriblement manqué aux Lions lors des deux précédentes rencontres de CAN.

Le milieu de terrain Idrissa Gana Guèye, testé positif au Covid-19 après le match contre le Zimbabwe, a fait son retour à l’entraînement, ce samedi sur la pelouse de l’hôtel Tagidor de Bangou, près de Bafoussam.

Testé deux fois négatif, Guèye a rejoint le groupe en s’entraînant avec les remplaçants du match qui a opposé les Lions au Syli national, ce vendredi.

Les autres joueurs testés positifs, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Fodé Ballo Touré, ont été à nouveau testés négatifs ce dimanche par l’équipe médicale de la Confédération africaine de football (Caf).

Bamba Dieng, testé négatif vendredi à Dakar, est arrivé à l’hôtel des Lions. Il était confiné depuis le 4 janvier à Dakar, après un test positif.

Bien que suspendu vendredi par la Fifa, Pape Guèye s’est entraîné avec le groupe. Les joueurs titulaires ont pour leur part effectué une séance de dégraissage. Les Lions rencontrent mardi à 16 heures les Flammes de Malawi. Avec une victoire et un match nul, le Sénégal occupe la première place du groupe B en compagnie de la Guinée.

MENDY