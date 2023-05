Tensions politiques : Le MEDS étale les inquiétudes des investisseurs et opérateurs économiques

Le secteur privé et le patronat sont inquiets du climat politique tendu. C’est le sentiment exprimé par Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) qui était l’invité de l’Aps.

Pour lui, le peuple a besoin de dialoguer et de préserver ce que le Sénégal a toujours connu. C’est-à-dire les valeurs, la paix.

«La politique est en réalité un métier noble, mais il faut le faire noblement. Ce que l’on voit aujourd’hui me fait peur. Le patronat et le secteur privé sont inquiets parce que la politique est présente dans nos foyers et nos entreprises. On parle partout de politique et surtout dans le contexte actuel où il y a une animosité. Ce que l’on voit aujourd’hui, c’est que les principaux acteurs de la politique sont des ennemis. Ce qui est grave parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 mois et ça inquiète l’investisseur», a regretté M. Diop, repris par L’OBSERVATEUR.

Pour inciter les investisseurs à participer au développement du pays, le Président du Mdes pense qu’il nous faut un environnement des affaires propice et serein.

«Le secteur privé est inquiet, le patronat est inquiet, l’environnement des entreprises est inquiet parce que nous sommes pris en otage par les politiques», a dit M. Diop, lors du Forum du premier emploi.

Selon lui, ce forum a permis à des milliers de jeunes de trouver un emploi. Il a annoncé que ces jeunes sont maintenant devenus des autorités et certains d’entre eux sont dans les banques ou dans les institutions internationales.

«Le Forum du premier emploi est très important parce qu’il aide les jeunes qui sont diplômés et qui ont du mal à trouver de l’emploi. Avec ce forum, on réunit, pendant deux jours, les jeunes diplômés et les employeurs. Pendant ce temps, les jeunes vont présenter les diplômes qu’ils disposent et les employeurs les types d’emplois à offrir», a expliqué Mbagnick Diop.

Qui ajoute qu’après ce forum, ce sont des centaines de jeunes qui se retrouvent avec un emploi.

Il a ensuite précisé que cette offre est gratuite parce que le Mdes aide les jeunes. Pour lui, l’Etat ne peut pas tout faire et ce sont les entreprises qui peuvent créer de l’emploi.