Thiès : Babacar Diop promet de faire des « révélations scandaleuses »

Au cours d’une manifestation qu’il a présidée hier au quartier Médina Fall, dans la commune Thiès-Nord, Dr Babacar Diop a signalé qu’« à (son) arrivée à la tête de l’institution municipale, (il) a découvert une multitude de scandales, à travers une dilapidation à outrance des biens des citoyens Thiessois ».

Le Maire de la ville de Thiès donne rendez-vous aux Thiessois dans les prochains jours pour faire des « révélations scandaleuses ». Il a tenu à préciser qu’il ne protégera personne, sinon il se considérait comme un « complice ». Il promet de dénoncer « toutes les entreprises impliquées dans ces nouveaux scandales découverts au niveau de l’institution municipale ».

Dr Babacar Diop dit avoir découvert des « marchés fictifs » et demande aux entreprises mises en cause de « rembourser jusqu’au dernier centime », sinon, a-t-il dit, « on ira devant la justice ».

« Je me protégerai aucune entreprise ni personne, même les travailleurs de la mairie qui sont impliquées cette fois-ci dans ces scandales, parce que ce serait une injustice de ma part et ce n’est pas normal dans une ville où nombre de citoyens ont faim, ont soif, sont malades, outre le fait qu’ils baignent dans l’obscurité faute d’éclairage public dans certaines zones de la ville », a fait savoir la Maire de Thiès. « Personne ne peut m’empêcher de défendre les intérêts de cette ville », a-t-il conclu, catégorique.