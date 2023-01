‘’TIAK-TIAK’’: Moyen de transport le plus rapide mais aussi le plus dangereux

Nombreuses sont les populations qui utilisent les motos ‘’TIAK TIAK’’ pour plus de rapidité à leur destination. Les ‘’TIAK TIAK’’ sont certes rapides mais peuvent causer des accidents de circulation. Beaucoup de commerçants les utilisent pour leurs différentes livraisons.

Beaucoup de sénégalais utilisent les ‘’TIAK TIAK’’ pour de nombreuses raisons, les commerçants pour transporter des marchandises et les autres pour voyager. Au rond-point de Colobane, c’est une marée de ‘’TIAK TIAK’’ que l’on retrouve là-bas. Modou Sarr, un conducteur de moto, interpellé par nos soins, révèle : « Beaucoup de clients nous sollicitent car nous sommes beaucoup plus rapides que les voitures, mais souvent il arrive que nous roulons vite et ils prennent peur ; n’empêche, il arrive qu’on persécute une voiture ou plusieurs. Nombreux sont les gens qui pensent que les motos ‘’TIAK TIAK’’ sont dangereuses mais tel n’est pas souvent le cas », explique notre interlocuteur.

Lamine Ndiaye, un autre conducteur de TIAK TIAK est d’avis que chaque moyen de transport comporte des risques : « Ce n’est pas de notre volonté de créer des accidents de circulation, souvent il arrive que les véhicules nous rentrent dedans. Nous faisons beaucoup attention sur la route surtout quand nous avons des clients avec nous. Les autorités qui gèrent la circulation doivent être vigilantes et nous espérons que tous les conducteurs respectent le code de la route », dit-il.

Toujours au rond-point de Colobane, un autre conducteur rencontré du nom de Assane Seck, nous a aussi donné son avis en ses termes : «Les TIAK TIAK sont notre seule source de revenus nos familles et nous ; souvent il nous arrive de rencontrer des difficultés soit avec les agents de sécurité routière ou les autres conducteurs de voitures . Le danger est partout, ce ne sont pas seulement nous qui les causons ». Même son de cloche pour Aliou Sarr, un autre conducteur de ‘’TIAK TIAK’’ rencontré au rond-point de Colobane: «La seule source de revenus que j’ai pour ma famille et moi, c’est ma moto ‘’TIAK TIAK’’. Des fois, je peux avoir une bonne journée comme je peux avoir aussi avoir de mauvaises journées ou les clients se font rares.

Nous voudrions beaucoup que l’Etat nous laisse faire notre travail confortablement comme les honnêtes citoyens que nous sommes », explique -t-il. La population utilise beaucoup les ‘’TIAK TIAK’’ pour leur rapidité, mais garde une certaine peur du danger qui l’accompagne.

FATOU BA (stagiaire)