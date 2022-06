Tir de roquette du Hamas: Israël mène des frappes sur la bande de Gaza

L’armée israélienne a mené, samedi, des frappes sur des positions du mouvement palestinien Hamas dans la bande de Gaza en riposte à un tir de roquette depuis ce territoire qui a été intercepté, selon un communiqué militaire.

Israël a mené des frappes, samedi 18 juin, dans la bande de Gaza, selon un communiqué de l’armée israélienne qui précise que cela fait suite à un tir de roquette du mouvement palestinien Hamas. Avant l’aube, les sirènes d’alarme ont retenti dans la ville d’Ashkelon et dans d’autres localités du sud d’Israël, limitrophes de la bande de Gaza, pour alerter de ce tir de roquette. « Le mouvement islamiste Hamas a tiré une roquette depuis la bande de Gaza vers les citoyens israéliens dans le sud d’Israël. La roquette a été interceptée par le bouclier antimissiles », a indiqué l’armée israélienne dans son communiqué.

En représailles, l’armée a mené une série de frappes sur des positions du Hamas dans l’enclave palestinienne soumise à un blocus israélien depuis plus de 15 ans. « Des avions ont visé un site de fabrication d’armes du Hamas ainsi que trois postes militaires du Hamas », a précisé l’armée.

Les raids israéliens, menés notamment au sud-est de la ville de Gaza, constituent « une extension de l’agression (par Israël) des terres palestiniennes à Jérusalem et en Cisjordanie occupée », après la mort de trois palestiniens à Jénine, a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, qui n’a pas fait état de victimes suite aux frappes.

Vendredi, trois Palestiniens armés avaient été tués lors d’échanges de tirs avec les forces israéliennes qui menaient une opération dans le secteur de Jénine en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Le Hamas a affirmé que l’un des trois morts était un commandant local du mouvement islamiste et que sa mort « ne restera pas impunie ». Les derniers tirs de roquettes et frappes israéliennes sur Gaza remontent à avril dernier.

Source: France24