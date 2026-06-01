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Tivaouane/ Lam-Lam Gare : trois morts et neuf blessés graves après une collision entre un véhicule et un bus

1 juin 2026 Actualité

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi matin à hauteur de Lam-Lam Gare, dans le département de Tivaouane (est), impliquant un véhicule et un bus. La collision, survenue au niveau d’un virage, a fait trois morts sur le coup et neuf blessés graves.

Selon le témoignage d’un chauffeur interrogé par la RFM et ayant assisté au drame, un véhicule de transport de type « Yass » aurait tenté d’éviter une moto Jakarta roulant à vive allure avant de se retrouver face à un bus venant en sens inverse.

Les blessés ont été évacués vers l’hôpital de Tivaouane pour y recevoir des soins. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident meurtrie

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