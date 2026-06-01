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Nouveau gouvernement: Mimi Touré assure que la liste sera disponible ce lundi

1 juin 2026 Actualité

Madame Aminata Touré Mimi informe que la liste des membres du gouvernement sera publiée ce lundi. Interrogée par les confrères de la rfm elle  a laissé entendre que l’attente a été longue certes. Mais le président a tenu à prendre le temps de confectionner la liste. Le premier ministre consulte aussi  et donc nous avons un gouvernement et c’est le style de Diomaye qui veut s’assurer que toute le vérifications ont été faites et donc il faudra se mettre au travail et donc il fait prendre les disposition et avoir une équipe conformes aux attentes. Et donc elle assure que cet après midi il y aura une liste de nouveau gouvernement. (

Source RFM)

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