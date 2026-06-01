Ama Baldé exprime ses regrets 

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De retour au Sénégal après plusieurs semaines passées à l’étranger, le lutteur Ama Baldé se montre particulièrement serein face à la situation qu’il traverse. Selon des proches, le fils de Falaye Baldé affiche un état d’esprit calme et réfléchi, tout en exprimant des regrets sur les événements qui l’ont conduit devant les autorités judiciaires.

Dans cette période délicate, le champion de Pikine n’est pas resté seul. Selon Les Echos, plusieurs figures emblématiques de l’arène sénégalaise lui ont rendu visite afin de lui témoigner leur soutien. Parmi elles figurent notamment Balla Gaye 2 et Baboye, deux grandes références de la lutte sénégalaise, dont la présence a été perçue comme un geste fort de solidarité.

Pendant ce temps, sa défense s’organise activement. Son avocat, Me Ciré Clédor Ly, est déjà à pied d’œuvre pour assurer la protection de ses intérêts et préparer les arguments nécessaires devant les autorités compétentes.