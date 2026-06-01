Meurtre à Fadia : Ce que révèle l’autopsie

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Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime a été surprise en plein sommeil par son frère cadet, Matar Fall, âgé de 45 ans. L’assaut a été d’une rare férocité. Le certificat de genre de décès révèle que Khabane Fall a reçu pas moins de huit coups de couteau.

Le rapport médical détaille l’horreur de l’attaque : les coups ont provoqué « des sections cutanées musculaires », une « plaie du lobe pulmonaire gauche », ainsi qu’une « section de l’artère circonflexe du membre inférieur gauche ». Cette fureur s’est soldée par une « hémorragie interne et externe de grande abondance ». Malgré son évacuation d’urgence vers une structure sanitaire, le quinquagénaire n’a pas survécu à ses graves blessures.