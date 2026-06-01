Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
2b652bdc ef68 438c 8874 1069538c68e5

Meurtre à Fadia : Ce que révèle l’autopsie

1 juin 2026 Société

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime a été surprise en plein sommeil par son frère cadet, Matar Fall, âgé de 45 ans. L’assaut a été d’une rare férocité. Le certificat de genre de décès révèle que Khabane Fall a reçu pas moins de huit coups de couteau.

Le rapport médical détaille l’horreur de l’attaque : les coups ont provoqué « des sections cutanées musculaires », une « plaie du lobe pulmonaire gauche », ainsi qu’une « section de l’artère circonflexe du membre inférieur gauche ». Cette fureur s’est soldée par une « hémorragie interne et externe de grande abondance ». Malgré son évacuation d’urgence vers une structure sanitaire, le quinquagénaire n’a pas survécu à ses graves blessures.

Tags

Vérifier aussi

whatsapp image 2026 03 28 at 15.54.16

Ass Dione rattrapé par une affaire d’escroquerie au visa

Ass Dione, le chanteur religieux déjà en détention pour des faits graves, se retrouve désormais …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved