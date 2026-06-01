Que sait-on du nouveau khalife de la famille de Serigne Saliou ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À la suite le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké suivi de son inhumation auprès de son illustre père dans l’enceinte de la Grande Mosquée de Touba, la charge du khalifat familial revient désormais à Serigne Bassirou Mbacké.

Troisième fils de Serigne Saliou Mbacké et de Sokhna Fatou Diop, Serigne Bassirou Mbacké est une figure respectée de la communauté mouride. Depuis plusieurs années, il est considéré par de nombreux disciples comme l’un des héritiers spirituels les plus fidèles à l’enseignement et au comportement de son père. Beaucoup le décrivent comme une véritable « copie conforme » de Serigne Saliou Mbacké, tant par sa discrétion, sa sagesse que son attachement aux valeurs de travail, d’humilité et de dévotion qui ont marqué le cinquième Khalife général des Mourides.

Au sein de la famille, son accession au khalifat est perçue comme la continuité naturelle d’un héritage spirituel profondément enraciné. Les fidèles soulignent sa proximité avec l’éducation et la vision léguées par Serigne Saliou Mbacké, dont il a longtemps accompagné l’œuvre religieuse et sociale.

Personnalité connue et respectée à Touba, Serigne Bassirou Mbacké porte également un prénom chargé de symboles. Il est l’homonyme de Serigne Bassirou Mbacké, père de l’actuel Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Surnommé « Borom Ndiouroul » depuis 2007, le nouveau khalife hérite aujourd’hui d’une responsabilité importante dans un contexte marqué par l’émotion et le recueillement. Son arrivée à la tête de la famille de Serigne Saliou Mbacké est accueillie avec espoir par de nombreux disciples, qui voient en lui le prolongement de l’héritage spirituel et moral laissé par son défunt père.