« J’était ivre » : Les aveux de M. Fall qui a tué son frère

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Les faits se sont déroulés jeudi 28 mai, jour de la Tabaski. Le concerné venait d’agresser aux couteaux son frère, Khabane Fall, qui succombera à ses blessures.

Arrêté et conduit au commissariat de Golf Sud, M. Fall a été entendu sous le régime de la garde à vue. Si l’on en croit Libération, il «a tenu un discours décousu, soutenant qu’il était ivre au moment du passage à l’acte».

Le journal signale qu’au moment de son arrestation, le tueur présumé détenait cinq couteaux. Il aurait atteint son frère de huit coups alors que ce dernier faisait la sieste.