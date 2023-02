TOLAC Niger – 2O23 : Le Sénégal envoi ses lions à Niamey

Après le VSD du week-end dernier, le staff de l’équipe nationale prévoit un regroupement fermé de deux semaines avec quelque dix lutteurs, à partir du 2 mars prochain. Mais alors, quels sont les lutteurs susceptibles d’être convoqués ? 66, 76 et 86 kilos : retours probables de Moussa, Ngor et Gandia Fama.

Tous absents du récent VSD à l’Arène nationale, quelques rescapés de la dernière équipe qui a représenté le Sénégal lors du Tournoi de Dakar devraient être rappelés pour être reconduits ou infirmés. Ainsi, dans la catégorie des 76 kilos, bien que vieillissant et en manque de compétition, Moussa Faye pourrait être appelé. Il pourrait être associé à Adama Thior, champion du Sénégal en titre, ou à son dauphin Cheikh Sadibou Sarr. Au niveau des 76 kilos, l’absence de Ngor Niakh, champion du Sénégal en titre et très brillant ces derniers mois, est presque irrecevable. Avec lui, on pourrait avoir Siny de Bargny, voire Ismaila Diop.

Concernant les 86 kilos, Gandia Fama pourrait défendre sa place devant des concurrents de taille. Parmi ces derniers, on peut citer Double Moteur ou Dibocor Sagne.

100 kilos : 3 à 4 choix à la fois légitimes et logiques

Champion du Sénégal en titre dans la catégorie des 86 kilos, Bandit 40 ans est passé dans la catégorie des 100 kilos. Et, lors du récent VSD, il aurait donné entière satisfaction au staff. Tony Jr, qui l’avait battu à Diourbel, en compétition par équipe, est, lui aussi, passé à la catégorie des 100 kilos. Et lors de sa première sortie de la saison, au terrain Gaal-gui, il s’est imposé en finale devant Ngagne Sène, non sans avoir humilié Moumeu en ½ finale. Cela veut dire ce que ça veut dire.

Mais, l’homme en forme du moment dans la catégorie des 100 kilos n’est pas loin d’être Modou Diam Terry, qui a gagné la voiture mise en compétition par Lamyn Tv, le 4 février dernier à Fatick. Mais que dire d’El Hadj Ndiaye et Birame Mbissine, tous deux présents au dernier VSD ?

120 kilos : pourquoi Ordinateur pourrait remplacer Serigne Ndiaye

Serigne Ndiaye 2 est le récent meilleur lutteur ANPS, en lutte sans frappe, après sa saison exceptionnelle ponctuée par une prestation XXL au dernier Drapeau du chef de l’Etat. Voilà qui explique, pour beaucoup, sa présence au dernier VSD. Seulement, il a deux à trois handicaps majeurs. D’abord un poids trop excessif, ensuite la préparation de son combat contre Eumeu Jr en lutte avec frappe.

En lieu et place, Ordinateur, champion en titre de la CEDEAO dans la catégorie des 100 kilos, a raté la dernier Drapeau du chef de l’Etat parce que ne voulant pas diminuer son poids qui excède aujourd’hui les 100 kilos. Alors, il pourrait facilement être promu à la catégorie des 120 kilos. Avec lui en regroupement, on pourrait voir des lutteurs comme Ndiol Géant ou Ngagne Sène.