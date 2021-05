TOP INFO REWMI: KOGN BI

Top Info du 19 Mai 2021: Candidature de Amadou Ba à la Mairie des Parcelles Assainies , la défense de Maodo Faye pour Ousmane Sonko, Renvoi du procès du faux prophète a Touba…

Amadou Bâ

La presse en ligne avait annoncé que l’ancien ministre de l’Économie et des Financements a déclaré sa candidature à la Mairie des Parcelles Assainies Dakar. Ce que dément l’entourage d’Amadou Bâ. Une candidature du ministre Amadou Ba pour les Locales “est totalement infondée”, précise sa cellule de communication. Laquelle ajoute que le Ministre Amadou Bâ a toujours respecté les règles du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ainsi, en aucune manière, il ne dérogerait à la discipline du parti”.

Ainsi, le ministre Amadou Bâ “qui a toujours prôné l’unité de la coalition Benno Bokk Yakaar, appelle les militants et sympathisants à rester mobilisés et à resserrer les rangs en vue des prochaines joutes électorales prévues en janvier 2022”. De même, souligne le même document, “Amadou Bâ magnifie les prières du marabout Baba Lamine Niass pour une nouvelle victoire éclatante de notre coalition comme il l’avait fait lors de la Présidentielle de 2019”.

Audience

Le prêcheur Oustaz Maodo Faye défend Ousmane Sonko suite à son audience « polémique’ » avec le khalife des mourides. « Je pense que Serigne Mountakha Mbacké n’a rien d’offensant à l’encontre de Ousmane Sonko”, explique Ousmane Oustaz Maodo Faye, d’après qui, le sage de Darou Minam n’est pas dans ces détails, il est un homme de Dieu. Pour le prêcheur, Serigne Mountakha ne s’adresse pas seulement à Ousmane Sonko, mais à toute la population sénégalaise. A l’en croire, ce sont des hommes politiques qui sont derrière ce “faux débat”.

Tawaf à Touba

Initialement prévue hier mardi à la barre du tribunal de grande instance de Diourbel, le procès de Habib Diabang été renvoyé au 1er juin prochain. Le faux prophète et 5 de ces disciples du « Mouvement Diwanou Bamba Saliou Kara », ont été interpellés autour de la Grande mosquée de Touba pour y faire un Tawaf. Il s’en est suivi des échanges houleux et une grosse bousculade avec des disciples Mourides. Interpellés par les éléments du Commissariat spécial de Touba, les 5 disciples ainsi que leur guide ont été placés sous mandat de dépôt pour « rassemblement illégal, charlatanisme et profanation d’un lieu de culte présumés ». Ces derniers ont bénéficié d’un non-lieu sauf leur guide.

“Nganou Al Khouran ”

La Cité religieuse de Medinatoul Salam, située dans l’arrondissement de Wack-Ngouna (département de Nioro du Rip), s’apprête à célébrer sa traditionnelle Journée “Ganalé” dit, encore “Nganou Al Khouran” (littéralement : Journée de grâce dédiée à l’Islam). Prévue le samedi 22 Mai au niveau de cet ardent foyer religieux précité, elle en est à sa 41ème Édition par ce qu’elle a été instituée depuis 1980 par le très regretté Cheikh Mouhamadou Khayri Touré, un grand Soufi doublé homme de Dieu avéré. Aujourd’hui, c’est son fils aîné qui veille sur l’héritage et perpétue son œuvre en étroite collaboration avec toute la famille du Saint homme. Du moins, si l’on en croit Serigne Abdoul Aziz Touré Ibn Serigne Mouhamadou Khayri Touré, par ailleurs, porte-parole de la famille. Ainsi, le Khalife quittera Darou Riwane pour venir à Medinatoul Salam pour y séjourner. Cet événement organisé sous la houlette du Khalife Cheikh Mouhamadou Bachir Touré sera aussi rythmée par des séances de lecture du Saint Coran, une série de conférences sur l’Islam et, notamment, la vie et l’œuvre d’El Hadji Serigne Touré, mais aussi, des “berndé”(mets copieux).

Synttas

Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture du Sénégal (Synttas) décrète 72 heures de grève générale, du mercredi 19 mai au vendredi 21 mai 2021. Dans un communiqué transmis à ”Actusen”, le secrétaire général du syndicat Samba Gaye informe que «cette grève entre dans le cadre de l’intensification de la lutte pour diligenter le dossier des indemnités validées dans le cadre du Comité de promotion du dialogue social, mis sur pied par le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural». Et pour une grande réussite de son mouvement de grève, le Synttas exhorte les camarades à respecter rigoureusement le mot.

Dieynaba finalement décédée

Fin tragique du couple Diagne! Dr Dieynaba a malheureusement succombé à ses blessures. Une semaine après le décès de son mari, des suites d’un accident sur la route de Saint-Louis, l’épouse qui était dans le coma a finalement rendu l’âme. Le drame s’était produit sur la route de Saint-Louis à la veille de la Korité. Le jeune couple qui s’était marié, il y a juste 11 mois, se rendait à Saint-Louis pour passer la fête en famille. Dr Baba Diagne a perdu le contrôle de sa 4×4 qui a fait plusieurs tonneaux. Il y laissera la vie après avoir percuté un arbre. Dans le coma depuis le tragique accident, l’épouse, Dr Dieynaba a rendu l’âme, ce mardi.

Guillaume Soro

Un procès visant Soro et 19 de ses proches s’ouvre à Abidjan mercredi. Il est reproché à ces personnes, dont certaines sont incarcérées et d’autres actuellement hors du pays, d’avoir fomenté un “complot contre la sûreté de l’État”. Le parquet les poursuit en outre pour “participation à une bande armée sans y exercer aucun commandement, détention sans autorisation d’armes à feu de la première catégorie et d’actes de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique”. Les accusés sont Guillaume Soro, ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Alain Lobognon, Affoussiata Bamba Lamine, Koné Kamaraté Souleymane, Kassi Kouamé Jean-Baptiste, Zebret Souleymane, Kamagaté Adama, Silué Neguerdjomon Emmanuel.