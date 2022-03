Top Infos Rewmi du 01 03 2022: Une bagarre entre deux conducteurs de moto Jakarta a viré au meurtre…Un accident mortel s’est produit ce lundi 28 février vers 5 h du matin sur la route Ndoyène -Warack dans la commune de Loro…

Baisse des prix c’est un «poudrage»

Le chef de l’Etat a décidé de baisser, avec effet immédiat, les prix de l’huile, du riz brisé et du sucre qui se présentent comme suit : de 1200 FCFA, le prix du litre d’huile passe à 1100 FCFA, soit une baisse de 100 FCFA par litre ; de 15.000 FCFA, le sac de 50 kg, le prix du riz brisé non parfumé est fixé à 13.750 FCFA, ce qui représente une baisse de 25 FCFA par Kg ; de 625 FCFA, le prix du sucre passe à 600 FCFA, soit une réduction de 25 FCFA sur le Kg.

Mais selon Docteur Abdourahmane Diouf, la réduction des prix sur les denrées alimentaires annoncée par l’Etat du Sénégal n’est que de la poudre aux yeux. « S’il y a un ménage sénégalais qui parvient à économiser 500 francs sur sa dépense quotidienne, c’est à saluer. C’est est une décision à saluer. Mais j’avoue que c’est un poudrage parce que c’est une décision qui ne va pas au fond des choses. Vous allez voir que d’ici trois mois, la question va se reposer parce que l’Etat n’a pas réglé les fondamentaux qui lui permettent d’avoir une mainmise en termes de régulation sur le panier des ménages », a précisé le patron du parti Awalé.

Bagarre

Une bagarre entre deux conducteurs de moto Jakarta a viré au meurtre. Tout est parti d’une dispute qui a mal tourné. S, D. Ndiaye a été poignardé à mort par son collègue. Le présumé meurtrier a été arrêté puis placé en garde à vue dans les locaux du commissariat urbain de Tivaouane. Interrogé par les enquêteurs, le jakartaman incriminé a reconnu avoir planté un couteau à son camarade D. Ndiaye.

Accident

Un accident mortel s’est produit ce lundi 28 février vers 5 h du matin sur la route Ndoyène -Warack dans la commune de Loro (département de Kébémer) à hauteur du village de Keur Amadou Yalla. Un véhicule particulier de marque Ford fusion sans immatriculation conduit par Assane Gueye a fait une sortie de route et heurté un arbre sur le bas-côté droit de son sens de course. Le conducteur dudit véhicule est décédé sur le coup. Le corps sans vie du chauffeur Assane Gueye a été déposé à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le défunt âgé de 34 ans, originaire de la région de Thiès est un commerçant habitant le quartier Guinaw Rails à Louga. Il laisse derrière lui deux épouses et six enfants.

Covid

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté hier, 17 nouvelles contaminations au coronavirus sur un échantillon de 1353 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,25% dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Ces nouvelles contaminations concernent 01 cas contact suivi et 16 issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (15) et à Popenguine (01). Le ministère a signalé que 09 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 02 malades sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n’a été enregistré dimanche. Le ministère rappelle que depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 85.693 cas, dont 83.631 guéris, 1960 décès et 101 patients sous traitement. Sur le front de la vaccination, 1 447 562 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin sur l’ensemble du territoire national.

Dangote

La valeur nette d’Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, au cours des dernières 24 heures a augmenté de 28,86 milliards de nairas (69,4 millions de dollars). Le Nigérian le plus riche d’Afrique passe devant Elon Musk et Bill Gates en 24h. Selon Bloomberg, Dangote vaut désormais 20 milliards de dollars, ce qui en fait le 83e homme le plus riche du monde alors qu’il rebondit après les pertes enregistrées la semaine dernière. Depuis le début de 2022, la richesse de Dangote a augmenté de 934 millions de dollars (388,5 milliards de nairas) grâce aux performances impressionnantes de sa cimenterie. Alors que la richesse de Dangote augmentait, les cinq hommes les plus riches du monde Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault et Bill Gates ont tous subi d’énormes pertes.

Dangote (Bis)

Les données de Bloomberg montrent qu’Elon Musk en 24 heures a subi une perte de 8,24 milliards de dollars tandis que la richesse de Jeff Bezos a chuté de 2,43 milliards de dollars. Les troisième et quatrième hommes les plus riches du monde, Bernard Arnault et Bill Gate, ont également vu leur richesse chuter respectivement de 3,13 milliards de dollars et 886 millions de dollars. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a également eu une journée terrible en perdant 1,48 milliard de dollars de sa richesse au cours des dernières 24 heures. En fait, la nouvelle richesse de Dangote l’a éloigné de Roman Abramovich, le propriétaire du club de football de Chelsea qui siège au 124e rang avec une valeur de 15,4 milliards de dollars.