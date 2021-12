Top Infos Rewmi du 01 12 2021: Le coordonnateur du Forum civil pousse un énorme coup de gueule après que Macky Sall a confié qu’il est ouvert à des discussions pour la réhabilitation de Karim Wade et Khalifa Sall….

Armp

L’Autorité de régulation des marchés publics a cassé deux marchés du ministère de l’Intérieur relatif à l’acquisition de consommables informatiques et de fourniture de bureaux. D’un montant de plus de 180 millions Fcfa, ces marchés liés à l’organisation des futures élections locales de janvier 2022 ont été annulés pour non-respect des procédures de passation des marchés publics. Au mois dernier, le ministère de l’Intérieur, à travers la Daf, a demandé l’autorisation de passer par entente directe ses deux marchés. Au motif que pour la couverture des dépenses urgentes induites par la révision exceptionnelle des listes électorales, elle a bénéficié d’une avance de 500 millions de Cfa à la faveur d’une loi de finances rectificative. Mais, elle évoque un retard dans la notification de l’existence de ces crédits et leur mise à disposition, combiné à une urgence découlant des délais stricts prévus pour dérouler le processus électoral. Mais, ces arguments ont été battus en brèche par la Dcmp.

Birahim Seck

Le coordonnateur du Forum civil pousse un énorme coup de gueule après que Macky Sall a confié qu’il est ouvert à des discussions pour la réhabilitation de Karim Wade et Khalifa Sall. « Monsieur le Président de la République, le peuple Sénégalais mérite beaucoup de considération et de respect. Au stade actuel des standards mondiaux de la gouvernance des ressources publiques, nous attendons du Gouvernement de la République la redevabilité sur les montants dépensés, perdus ou recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis, l’activation de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) pour vider les affaires concernant les 25 personnes sur la liste du Procureur spécial de la dite Cour, la déclassification du rapport de l’inspection Générale d’Etat (IGE) sur l’affaire Petrotim etc. Le peuple est fatigué des jeux politiciens (valable pour toute l’élite) sans issues réellement positives dans un contexte où les ressources naturelles sont convoitées et exploitées sans retombées satisfaisantes », peste-t-il.

Miss Sénégal

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop n’exclut pas l’idée de revisiter l’organisation du concours Miss Sénégal. D’ailleurs, il assure qu’une réflexion a été entamée dans ce sens et elle se poursuit toujours. « Il faut qu’on aide les gens à mieux encadrer, mieux réorganiser cet évènement », souligne-t-il, lors du vote du budget de son département au Parlement. Pour rappel, la Miss 2020 Ndèye Fatoumata Dione a confié qu’elle a été victime d’un viol suivi de grossesse avec un enfant de 5 mois dont elle ignore le père. Fatima révèle avoir été écartée par le comité de Miss Sénégal parce qu’elle refusait certaines faveurs, à caractère sexuel notamment, qu’on lui demandait.

Bébé Saloum

Bébé Saloum, arrêté au mois de février passé par la gendarmerie de Keur Massar, dans une affaire de faux billets. Après plusieurs mois en prison, le leader de l’école Djimbori Touré a recouvré la liberté vendredi dernier. Le lutteur a été sauvé par son état de santé qui se dégradait. Bébé Saloum a ainsi été piégé, pris la main dans le sac et arrêté en flagrant délit. Il avait, par devers lui, du mercure d’une valeur de 3 millions FCFA, devant servir à laver des billets noirs.

Covid-19

Pour la deuxième fois, depuis l’apparition la troisième vague de coronavirus, aucun cas n’a été détecté et aucun décès lié à ce virus. L’information a été donnée dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la pandémie de Covid-19. Ainsi, les 764 prélèvements effectués sont revenus tous négatifs. Autre bonne nouvelle, trois patients ont été guéris. Et les cas graves sont en baisse avec seulement deux pris en charge dans les services de réanimation, selon toujours le communiqué. Depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal, le 2 mars 202073.987 cas ont été recensés, dont 72.091 guéris. La pandémie de Covid-19 a fait 1.883 morts dans le pays, où seuls 10 patients se font maintenant soigner de coronavirus. Concernant la campagne de vaccination, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin est de 1.326.704, selon le ministère de la Santé.